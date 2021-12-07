Житель Петербурга спас из пожара двоих мужчин, кота, собаку и маленькую девочку – сам он едва не погиб

Житель Санкт-Петербурга проявил себя героем во время пожара, которой произошел 5 декабря в доме № 1 на Смоленской улице.

Николай Огнев шел домой с собакой, когда услышал крики людей и увидел дым из окна квартиры. Оставив питомца на улице, он поднялся на третий этаж, открыл дверь и вытащил из огня потерявших сознание пожилого мужчину и его родственника.

Вам будет интересно Экс-главу района в Петербурге задержали за хищение 250 млн рублей – а с поста его уволили лишь за день до задержания По информации ivbg.ru, 7 декабря по подозрению в особо крупном мошенничестве задержан 43-летний Иван Громов, который сутками ранее был освобожден по... 07.12.2021 59

Затем Николай Огнев вернулся в квартиру в поисках других пострадавших. Но горевшие конструкции обвалились, и он оказался в ловушке. В этот момент на помощь прибыли пожарные и спасли уже его.

Эвакуированных Огневым из горевшей квартиры мужчин госпитализировали с отравлением продуктами горения в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе. Сам Николай стал помогать уже пожарным.

Из квартиры этажом ниже он эвакуировал кота и собаку, а этажом выше – маленькую девочку, которая была напугана и отказывалась покинуть помещение, наполненное едким дымом. Николай предложил ей погладить только что спасенного кота, и она согласилась.

Всего во время тушения пожара из дома были эвакуированы 17 человек, в том числе трое детей.