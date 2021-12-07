«Мастер гостеприимства» открывает в Выборгском районе тематический парк

Парк откроется на Тригорской дороге, дом 9 и будет посвящен русской Арктике и Антарктике

Автор проекта «Великие северные экспедиции – русская Арктика и Антарктика» — Наталья Волынец победита в конкурсе «Мастера гостеприимства».

Новое культурное пространство в Выборгском районе начнет работу 15 декабря. Парк создан при поддержке комитета по культуре и туризму Ленобласти и на грант Русского географического общества.

«Мастера гостеприимства» – проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». В 2020 году среди победителей конкурса оказались две жительницы Ленобласти. Наталья Волынец представила проект парка «Великая Северная экспедиция. Русская Арктика и Антарктика» и Мария Залецкая — арт-проект «Точка искусства будущего», посвященный развитию туризма в малых городах. Всего на конкурс было подано 20 935 заявок.