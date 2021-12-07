Депутаты Ленобласти принял бюджет на 2022 год

Областные депутаты приняли в окончательном, третьем, чтении законопроект «Об областном бюджете Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

Как рассказали в пресс-службе ЗакСобрания Ленобласти, изменение основных параметров бюджета обусловлено снижением объема субвенций из федерального бюджета, а также иных межбюджетных трансфертов. Вместе с тем, в 2022 году регион дополнительно получит 450 млн рублей от китайского подрядчика ООО «Китайская Национальная Химическая Инженерная и Строительная Корпорация Севен», строящего объекты в Усть-Луге. Средства пойдут на мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в Кингисеппском районе. В 2023 году безвозмездные поступления вырастут на 1,2 млрд рублей, в 2024 году — на 17,5 млрд рублей.

С учетом изменений доходы областной казны в 2022 году прогнозируются на уровне 160,4 млрд рублей, в 2023 — 155,5 млрд рублей, в 2024 — 165,4 млрд рублей. Расходы в 2022 году составят 163,9 млрд рублей, в 2023 — 159,9 млрд рублей, в 2024 — 166,3 млрд рублей. Дефицит в 2022 году составит 3,4 млрд рублей (или 2,4% к уровню собственных доходов), в 2023-м — 4,5 млрд рублей, в 2024-м — 856 млн рублей. Федеральные средства пока учтены не в полном объеме и традиционно будут полностью заложены при первых корректировках бюджета в 2022 году.

Как и в прошлые годы в2022 году бюджет 47 региона по поручению главы Ленобласти сохранит социальную направленность. Проект областного бюджета был сформирован исходя из устойчивого социально-экономического развития региона. По данным комитета финансов Ленинградской области, объем доходов в следующем году ожидается в размере 160,7 млрд рублей, рост расходов – 164,1 млрд рублей. Дефицит составит 3,4 млрд рублей.

Несмотря на экономическую ситуацию, осложненную влиянием Covid-19, в бюджете региона предусмотрено строительство и завершение ряда значимых объектов — поликлиники, школы и многофункционального спортивного комплекса в Мурино, школы в Кудрово, бассейна в Сертолово, моста через реку Волхов в Киришах, дорожных развязок во Всеволожском районе, а также реконструкция водоочистных сооружений и строительство газопровода.

Руководитель фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Александр Перминов поинтересовался, будут ли отражены в бюджете инфраструктурные кредиты. По словам первого заместителя председателя Правительства Ленинградской области — председателя комитета финансов Романа Маркова, федеральное правительство выделило на всю страну в общей сложности 500 млрд рублей таких кредитов, Ленинградской области из них полагается 8,7 млрд рублей. Заявка региона уже одобрена в Москве. Кредиты будут предоставлены на три автомобильные развязки, которые значительно улучшат дорожную ситуацию во Всеволожском районе.

На вопрос Андрея Лебедева (лидер фракции ЛДПР) о средствах, заложенных на решение проблем, возникших в связи с масштабным строительством в Усть-Луге, прозвучал ответ, что отдельной строкой эти средства не предусмотрены, но ведется работа в текущем режиме с руководством Кингисеппского района. Планируются мероприятия по открытию дополнительных участков полиции, решению социально значимых проблем. Напомним, 1 декабря в Усть-Луге состоялось выездное заседание постоянной комиссии по законности и правопорядку ЗакСа по данному вопросу.

По рекомендации профильной комиссии по бюджету и налогам законопроект принят во втором и третьем чтениях. За его принятие проголосовали тридцать восемь депутатов, шестеро — против.

Комментируя принятие бюджета-2022, председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин («Единая Россия») заметил, что главный финансовый документ формировался в сложных условиях, но все социальные обязательства, которые взял на себя регион, будут в полной мере выполнены.

«Ситуация напряженная, потому что не снимаются расходы, связанные с пандемией, в частности, вакцинированием, содержанием дополнительных медицинских мощностей. Федеральные поступления будут, но ясность по ним появится в начале следующего года, после чего региональный бюджет будет скорректирован в сторону увеличения, — подчеркнул Сергей Бебенин. — Главное, бюджет прозрачный и реальный, все социальные выплаты и программы мы выполняем, частично расходы пришлось сократить, но это не окажет влияния на текущую жизнь людей. Всё-таки экономика прирастает, и статистика это показывает».

Отметим, что в Ленобласти работает портал «Открытый бюджет», на котором в разделе «Документы» можно посмотреть главный финансовый документ региона.