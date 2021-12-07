В Ленобласти посредник в передаче взятки в 100 млн отделался условным сроком

Автор: Анастасия Щербакова
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Суд вынес приговор по уголовному делу о посредничестве в передаче колоссальных размеров взятки руководителям филиала «ФСК ЕЭС» «Магистральные электрические сети Северо-Запад». 

Об этом вечером, 7 декабря, поделился портал 47news со ссылкой на СК по Ленобласти.

Так, суд признал виновным посредника в передаче 100 млн рублей должностным лицам филиала ПАО «ФСК ЕЭС» «Магистральные электрические сети Северо-Запад» и приговорил к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года. Уголовное дело было рассмотрено в особом порядке в связи с заключением с обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве.

Покушение на дачу особо крупной взятки вменялось директору по развитию филиала ПАО «ФСК ЕЭС» «Магистральные электрические сети Северо-Запада» Юрию Деревенчуку.

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