Рецидивист из Всеволожского района отправится на 8 лет в тюрьму за убийство

Неоднократно судимый мужчина расправился со своим приятелем в ходе конфликта. Чтобы скрыть тяжкое преступление, тело жертвы он скинул в реку.

Как передает пресс-служба СК по Ленобласти во вторник, 7 декабря, тело 33-летнего мужчины было обнаружено на берегу реки Черная во Всеволожском районе в апреле этого года. В ходе разбирательств правоохранители вышли на закоренелого рецидивиста, который и оказался убийцей.

Как выяснилось, убийство он совершил, находясь в квартире в поселке Свердлова, на почве внезапно возникших неприязненных отношений. Он нанес оппоненту порядка 3 ударов молотком по голове, а позже обернул тело в покрывало и сбросил в реку.

Ближайшие 8 лет и 2 месяца осужденный проведет в исправительной колонии строгого режима.