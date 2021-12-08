Сегодня, 8 декабря, проходит Всемирный день художника. Праздник появился в 2007 году благодаря Международной Ассоциации «Искусство народов мира». В этот день редакция ivbg.ru решили рассказать читателям о наших земляках — живописцах, которые родились в Северной столице и на территории Ленобласти, а также показать картины творцов, где во всей красе предстают знакомые каждому жителю региона виды.

Сергей Ляхович

Наш современник Сергей Ляхович родился в 1961 в Подпорожье. Окончив в начале 90-х годов Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина, художник связал свое творчество с Северной столицей. На своих полотнах он отдает дань знаменитому городу, показывая его лирическую красоту.

Александр Беггров

Живописец и акварелист родился в Санкт-Петербурге 17 декабря 1841 года. Унаследовав художественный талант от отца пришел к творчеству не сразу. Во многих его работах господствует морская тематика. Это связано с тем, что Беггров младший являлся морским офицером. Создавая свои творения, придерживался академических традиций, одинаково хорошо работая акварелью и масляными красками. Скончался на 73 году жизни в Гатчине.

Кирилл Аланнэ

Творческий деятель родился в Ленинграде в 1974 году. Закончил Санкт-Петербургский Академический художественный лицей имени Б. В. Иогансона и Академию Художеств на графическом факультете в мастерской В. А. Ветрогонского. Является членом Союза Художников России. Принимал участие в большом количестве персональных и групповых выставок как в нашей стране, так и за рубежом. Картины художника находятся в частных коллекциях России, Германии, Италии, Израиля, США, Финляндии и Франции. Создает свои творения в техниках масляной и темперной живописи, монументальной росписи, а также смешанных техниках.

Владимир Колбасов

Художник-акварелист родился в Ленинграде в 1960 году. В 1973 начал изучать азы акварельной техники в Городской художественной школе под руководством Г. Н. Антонова. Через 11 лет, в 1984 году, окончил Академию художеств СССР в мастерской профессора И.И. Фомина. Входит в Союз Художников России. Работал главным художником Василеостровского района в Комитете по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга. Картины Владимира Колбасова легко узнаваемы за счет колористики и игры цветов танцующих петербургских зданий и сооружений. Его работы пропитаны жизнью и ритмом, которые перетекают в людей, влюбленных в искусство.

Ирина Бируля

Художник и сценограф родилась 20 декабря 1944 года в Ленинграде. Отучившись в Ленинградском институте театра, музыки и кинематографии, она половину жизни подарила театру, оформив свыше ста постановок в РФ и других странах. Но в итоге предпочла отдаться живописи. Ирина Бируля является членом Союза художников России, членом Союза театральных деятелей России, а также Член Международной федерации художников при ЮНЕСКО (IFA).