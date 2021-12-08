Госдума приняла закон об индексации маткапитала по фактической инфляции

Госдума приняла в третьем чтении закон, уточняющий порядок ежегодного пересмотра размера материнского капитала. Сейчас маткапитал индексируется по прогнозной инфляции, теперь его проиндексируют по фактической инфляции.

Отмечается, что до 1 февраля 2022 года размер материнского капитала будет установлен на действующем уровне: 483 тыс. 881 рубль за первого ребёнка, 639 тыс. 431 рубль — за второго и последующих. К 2024 году размер этого пособия на первого ребенка вырастет до 544 301 руб.

Предполагается, что документ вступит в силу с 1 января 2022 года за исключением положений, для которых установлен иной срок реализации.

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