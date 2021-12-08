Жителя Сосново подозревают в насилии над семилетней падчерицей

В Приозерском районе Ленобласти полиция при силовой поддержке СОБР «Гранит» задержали 41-летнего безработного мужчину, которого подозревают в изнасиловании семилетней падчерицы.

О преступлении правоохранителям рассказала 34-летняя мать девочки. По ее словам, в период с 1 по 28 ноября в дачном доме в поселке Соловьево неизвестный совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее дочери 2014 года рождения.

7 декабря был задержан подозреваемый — отчим девочки, проживающий в поселке Сосново. У него изъяты четыре четыре мобильных телефона, строительный нож и блокнот с записями. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.