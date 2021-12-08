В России предложили увеличить отпуск работающим пенсионерам

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил увеличить длительность отпуска для работающих пенсионеров до 31 дня.

С инициативой он обратился к главе Минтруда Антону Котякову, пишет RT. В обращении говорится, что в соответствии с законодательством работающие пенсионеры имеют право на ежегодный оплачиваемый отпуск сроком 28 дней и дополнительный отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью 14 дней. В то же время несовершеннолетним работающим сегодня предоставляется оплачиваемый отпуск до 31 календарного дня.

«В целях поддержки граждан, получающих пенсию по старости и продолжающих трудовую деятельность, многие из которых в силу возраста имеют проблемы со здоровьем и нуждаются в дополнительном отдыхе, прошу вас оценить целесообразность увеличения продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска для данной категории граждан до 31 календарного дня…», — говорится в обращении.

Ранее мы сообщали, что Минтруд подготовил предложения о компенсации инфляции пенсионерам.