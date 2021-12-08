Спортсмен из Ленобласти стал чемпионом мира

Автор: Сергей Агутин
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Настольный теннисист из Ленинградской области Максим Гребнев выиграл золотую медаль первенства мира среди юниоров до 20 лет в Вила-Нова-ди-Гая в Португалии, проходившего 2-8 декабря 2021 года.  

Максим Гребнев
Фото: lenobl.ru

Это первая золотая медаль в новой истории юношеских чемпионатов мира – парном турнире. Теннисист из Ленинградской области играл в команде с петербургским спортсменом Владимиром Сидоренко.

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25.11.2021 703

Максим Гребнев – воспитанник Спортивной школы олимпийского резерва «НИКА» в Гатчинском районе.

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