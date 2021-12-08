В Петербурге за мошенничество задержан владелец «Рив Гоша» и «Юлмарта» Август Мейер

В Петербурге задержаны владелец «Рив Гоша», а также совладелец некогда крупнейшего в России интернет-ритейлера «Юлмарт» Август Мейер, а также его супруга и деловой партнер Инна Мейер.

Они подозреваются в хищении у Сбербанка 2,3 млрд руб., полученных «Юлмартом» в виде кредитов на развитие бизнеса незадолго до краха компании, сообщает «Коммерсант». Возбуждено уголовное дело.

Сейчас сотрудники Следственного комитета России допрашивают супругов в качестве подозреваемых. Но, по всей видимости, уже в ближайшее время они могут поменять свой статус и стать обвиняемыми. По итогам первоначальных следственных действий будет решаться вопрос об избрании им меры пресечения.

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Издание добавило, что Сбербанку уже удалось отсудить у структур «Юлмарта» сумму в 1 млрд руб. в Арбитражном суде Петербурга и Ленобласти.

Напомним, с начала 2020 года интернет-ритейлер «Юлмарт» фактически прекратил работу. Ряд юридических лиц компании проходят процедуру банкротства.