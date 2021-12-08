В Петербурге тестируют новый способ уборки снега — видео

Автор: Гузель Галимова
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Коммунальные службы Красногвардейского района Петербурга показали необычный способ уборки снега.

Очевидцы сняли на видео, как спецтехника собирает снег с проезжей части и ссыпает его в кузов самосвала, который едет следом. Но при этом у грузовика открыт кузов и весь снег вываливается обратно на дорогу. За кадром слышно, как горожане смеются над этим зрелищем.

Источник: t.me/Megapolisonline

Ранее в Петербурге дорожники решили уложить свежий асфальт прямо во время сильного снегопада.

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02.12.2021 397
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