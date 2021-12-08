По версии National Geographic музей-заповедник «Парк Монрепо» и петербургское Семимостье оказались в ТОП красивейших мест России.

Фото: Музей-заповедник «ПАРК МОНРЕПО» Фото: Музей-заповедник «ПАРК МОНРЕПО» Фото: Музей-заповедник «ПАРК МОНРЕПО»

В честь 20-летия вещания телеканала National Geographic в России, на территории музея-заповедника ненадолго установили логотип издания — желтую рамку.

Мы гордимся редкой природой, атмосферой, историей — культурным наследием, воплощенным в Монрепо, — говорится в публикации.