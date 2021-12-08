Поправки в закон об увековечении памяти могут внести в Госдуму весной

Поправки в закон об увековечении памяти погибших при защите Отечества могут быть приняты в весеннюю сессию Госдумы России.

Согласно ранее принятым поправкам, которые вступят в силу с начала следующего 2022 года, собственники не обязаны заранее обследовать свои участки на предмет имеющихся там захоронений. Владельцы уведомляют соответствующие органы только по факту обнаружения.

Зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Амельченкова предложила внести следующие поправки:

Сначала исследовать территорию на наличие останков воинов, а потом давать разрешение на строительные и земляные работы. Это касается только те территории, где проходили боевые действия. Такой перечень земель уже составляется регионами.

Дать возможность уполномоченным органам региональной власти продлить срок переноса обнаруженных останков до шести месяцев, сейчас он составляет три месяца. В настоящее время не учитывается масштаб захоронения и природные условия.

Данные инициативы поддержали Турчак, Хинштейн, Могилевский и Российское историческое общество.

Поводом к обсуждению стал громкий скандал с захоронением красноармейцев в поселке Тельмана в Тосненском районе Ленобласти. Там спасать останки погибших солдат от ковша экскаватора пришлось активистам. Владелец участка отказался пускать поисковиков и следователей на свою землю. Площадка готовилась к коммерческой застройке.