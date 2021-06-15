В поселке имени Тельмана поисковики нашли останки 50 солдат

За семь дней поисковых работ в поселке имени Тельмана Тосненского района Ленобласти были найдены останки 50 солдат, павших в годы Великой Отечественной войны.

Также было найдено 15 медальонов, удалось установить четыре имени, двое из них числятся пропавшими без вести, сообщили в Военно-историческом центре СЗФО. Ранее был найден танк с боеприпасами.

Напомним, спасать останки погибших солдат от ковша экскаватора пришлось активистам. Владелец участка отказался пускать поисковиков и следователей на свою землю. Площадка готовилась к коммерческой застройке. В итоге проведенных работ были повреждены и уничтожены воинские захоронения. Возбуждено уголовное дело.

Гендиректора ООО «ЭВРИКА», которого суд признал причастным к уничтожению воинских захоронений, отправили под домашний арест.