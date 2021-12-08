В Москве девушка выпрыгнула с балкона, чтобы спастись от мигранта-насильника. На улице он догнал ее и ударил ножом в шею

Жуткое происшествие случилось минувшим днем в Москве. Там 28-летний таджик заманил под предлогом уборки 20-летнюю девушку к себе домой, а затем избил ее и изнасиловал. В его квартире позже обнаружили еще двух женщин со связанными руками.

Подробный репортаж о зверствах молодого человека выпустил телеканал НТВ.

Как стало известно, жертва насильника-убийцы в попытке спастись выпрыгнула из окна 4-го этажа. Однако издевательств над потерпевшей задержанному оказалось мало и он решил добить девушку несколькими ударами ножом в шею. Неадеквата спугнули очевидцы, которые вызвали полицию и скорую. Девушку госпитализировали в тяжелом состоянии.

Оказалось, что в тот момент в квартире насильника находились еще две женщины. Их руки были связаны скотчем.

28-летний гражданин Таджикистана Толибчон Аминов уже задержан. На него возбудили уголовное дело по статьям об изнасиловании, покушении на убийство и незаконном лишении свободы, совершенном в отношении двух лиц.