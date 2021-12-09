В Карелии вместо аварийного снесли другой дом – фото

В городе Кондопога Республики Карелия 8 декабря вместо запланированного под снос снесли другой дом. А затем снесли и запланированный.

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Вместо аварийного дома № 17 на Новокирпичной улице в Кондопоге по ошибке снесли дом № 28. Подрядчик мотивировал это тем, что не увидел в квартирах имущества, окна были разбиты, а сам дом заброшен.

Это строение и так должны были ликвидировать, но не сейчас. Зарегистрированные в нем люди станут участниками программы расселения и получат новые квартиры. А подрядчик за сою ошибку вывезет строительный мусор за свой счет.