МВД: В условиях пандемии возрастают риски хищения средств из бюджета

Начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко рассказал, что во время пандемии коронавируса в России замечен рост рисков хищения бюджетных средств.

По его словам, наиболее подверженными данному явлению сферами являются образование и здравоохранение. Генерал-лейтенант отметил, что наибольшее количество совершенных коррупционных преступлений связано с освоением и хищением бюджетных денег.

— Учитывая, что в условиях распространения коронавирусной инфекции правительством РФ приняты меры, направленные на стабилизацию экономики, возрастают риски использования мошеннических схем, – рассказал он.

Курносенко пояснил, что направленные на поддержку бизнеса деньги могут похищать субъекты, которые не имеют права на данную поддержку. Кроме того, могут выдаваться субсидии, размер которых превышает суммы, предусмотренные законом.