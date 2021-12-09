Стартовал отбор кандидатов в Леноблэкомилицию

На первом этапе ведомство наберёт 12 сотрудников. В числе требований ― профильное образование и опыт работы.

Уже открыт прием заявок на такие должности, как начальник отдела, главный специалист и ведущий специалист, обследующий близлежащие районы области с организацией рабочих мест в Петербурге и ведущий специалист с организацией рабочих мест в Кингисеппе, Волосово и Приозерске. Подробная информация на сайт.

По мере приобретения автомобилей также на работу будут приняты 11 водителей, за каждым специалистом будет закреплен автомобиль.