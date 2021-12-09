Жителей Ленобласти предупредили о ледяном дожде в ближайшие два дня

МЧС Ленобласти предупреждает жителей и гостей региона об ухудшении погодных условий в ближайшие дни.

Так, завтра, 10 декабря, местами ожидаются осадки в виде мороси и ледяного дождя, слабый гололед. Местами температура воздуха ночью опустится до -22…-25°C. На дорогах гололедица.

В субботу, 11 декабря, в регионе сохранятся осадки в виде мороси и ледяного дождя. На дорогах гололедица.

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12 декабря ожидаются осадки в виде мокрого снега, местами с дождем. Ночью местами слабый гололед. На дорогах гололедица.

Спасатели просят жителей и гостей Ленобласти быть осторожными.