Школьные каникулы в Ленобласти начнутся 25 декабря

Зимние каникулы в школах Ленобласти начнутся на несколько дней раньше привычного срока — с 25 декабря. Об этом сообщил Александр Дрозденко на заседании в пресс-центре ТАСС.
«Мы на каникулы уйдем с 25 декабря. Каникулы у нас продлятся типично, то есть мы позже выходить с каникул не собираемся. Закончатся календарные новогодние каникулы, мы выходим учиться. Но на каникулы уйдем чуть раньше», — сказал Дрозденко.
Он пояснил, что такое решение принято на фоне роста числа госпитализаций несовершеннолетних с коронавирусом.
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При этом новогодние праздники в школах отменять не будут. Родители смогут присутствовать на них, но им потребуется представить QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании или же актуальный ПЦР-тест.