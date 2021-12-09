Школьные каникулы в Ленобласти начнутся 25 декабря

Зимние каникулы в школах Ленобласти начнутся на несколько дней раньше привычного срока — с 25 декабря. Об этом сообщил Александр Дрозденко на заседании в пресс-центре ТАСС.

«Мы на каникулы уйдем с 25 декабря. Каникулы у нас продлятся типично, то есть мы позже выходить с каникул не собираемся. Закончатся календарные новогодние каникулы, мы выходим учиться. Но на каникулы уйдем чуть раньше», — сказал Дрозденко.

Он пояснил, что такое решение принято на фоне роста числа госпитализаций несовершеннолетних с коронавирусом.

Вам будет интересно Дрозденко: "Проводить праздничные мероприятия можно, если они проводятся безопасно" Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко на итоговой пресс-конференции заявил, что дополнительные ограничения на новогодние праздники не планируются. Как передает Online47 днем, 7... 07.12.2021 215

При этом новогодние праздники в школах отменять не будут. Родители смогут присутствовать на них, но им потребуется представить QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании или же актуальный ПЦР-тест.