Маниакальная отцовская любовь: Константин в очередной раз похитил сына Матвея, жестоко избив бывшую жену – фото

Как сообщал ivbg.ru, 8 декабря в полицию обратилась 41-летняя жительница Санкт-Петербурга. По ее словам, бывший супруг силой забрал у нее четырехлетнего сына Матвея во время похода в детский сад. Появились подробности происшествия и фотографии.
Мужчина по имени Константин скрылся на каршеринговом автомобиле, хотя прав на управление транспортным средством у него нет. Женщина по имени Марина после встречи с ним была госпитализирована с травмами.
Фото: kate_nonvictim
Известно, что 49-летний Константин ранее уже забирал ребенка у матери без разрешения.
Фото: @maltseva3246
В 2020 году мальчика после возбуждения уголовного дела по статье УК РФ (убийство) нашли у бабушки в Кудрово Всеволожского района Ленинградской области.
После этого случая мужчину лишили родительских прав решением суда.