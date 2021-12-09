Фото: водители жалуются на почти обвалившиеся деревья вдоль Приморского шоссе

Неравнодушная жительница Ленобласти по пути в Приморск заметила несколько старых и едва устойчивых деревьев вдоль трассы. После огласки в соцсетях профильное ведомство пообещало заняться данным вопросом.

Фотографии аварийных деревьев появились в группе НОВОСТИ ПРИМОРСКА. Как пишет автор кадров, по пути в Приморск на протяжении длинного отрезка дороги часто встречаются деревья, которые в любой момент могут свалиться на дорогу.

Как предположила женщина, опасности добавляет и тот факт, что зима в Ленинградской области в этом году сильная, а значит — вероятность последствий возрастает.

В публикации неравнодушная жительница Ленобласти обратилась к Комитету дорожного хозяйства Ленинградской области, а также к местным административным структурам, на чьём балансе находится дорога. В сообщении она попросила заняться решением данной проблемы и спустя время в комментариях к посту был получен ответ от профильного ведомства. Если кратко — заявка на спил деревьев уже передана.