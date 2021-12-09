В России зарегистрировали самое дорогое лекарство в мире для детей со спинальной мышечной атрофией

Препарат «Золгенсма» включённ в Книгу рекордов Гиннесса как самый дорогостоящий препарат в мире. Один укол лекарства стоит 160 млн рублей.

Об этом сообщает в четверг, 9 декабря ТАСС. В регистрационном документе указано, что лекарство одобрено с 9 декабря 2021 года до 9 декабря 2026 года.

«Золгенсма» предназначен для детей со спинальной мышечной атрофией. Это наследственное заболевание, сопровождающееся поражением или потерей двигательных нейронов. У больных постепенно ослабевают все мышцы, пропадают двигательные и дыхательные функции. СМА у детей встречается примерно один раз на 7 тыс. младенцев. Один укол стоит 2 млн долларов, или 160 млн рублей.