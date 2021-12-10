На семи федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 10 декабря при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленинградской области.

Р-21 «Кола»:

  • км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

М-10 «Россия»:

  • км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия»:

  • км 125-126 (мост через р. Перовка) – ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
  • км 142-143 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.
Вам будет интересно
На семи федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение ФКУ Упрдор "Северо-Запад", ограничено движение, Ленобласть
Поезда "Аллегро" из Петербурга в Хельсинки начнут ходить с 12 декабря
Уже в это воскресенье, 12 декабря, возобновляется пассажирское железнодорожное сообщение между Петербургом и Хельсинки. Как ivbg.ru ранее сообщал, скоростные поезда "Аллегро"...
09.12.2021 134

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо»:

  • км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Выборг-Светогорск»:

  • км 37-48 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, очистка тротуаров.

А-121 «Сортавала»:

  • км 0-74 ограничение скорости движения в оба направления с09:00 до 19:00, очистка д/з и бонов;
  • км 0-74 ограничение скорости движения в оба направления с09:00 до 19:00, механизированная очистка СБО;
  • км 73-75 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, уборка снежных валов.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

  • км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
Автор