На семи федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 10 декабря при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленинградской области.
Р-21 «Кола»:
- км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
М-10 «Россия»:
- км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-181 «Скандинавия»:
- км 125-126 (мост через р. Перовка) – ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- км 142-143 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.
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09.12.2021 134
А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо»:
- км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-181 «Выборг-Светогорск»:
- км 37-48 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, очистка тротуаров.
А-121 «Сортавала»:
- км 0-74 ограничение скорости движения в оба направления с09:00 до 19:00, очистка д/з и бонов;
- км 0-74 ограничение скорости движения в оба направления с09:00 до 19:00, механизированная очистка СБО;
- км 73-75 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, уборка снежных валов.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.