«Ласточка» по пути в Ораниенбаум будет останавливаться в Ульянке

С 20 декабря «Ласточка» № 7103, курсирующая между Петербургом и Ораниенбаумом в Ломоносовском районе Ленобласти, будут делать дополнительную остановку на станции “Ульянка”.

Выезжать поезд будет с Балтийского вокзала в 08:30. В Ульянке он сделает минутную остановку в 8:45, а в Ораниенбауме будет уже в 9:20. С более подробным расписанием можно ознакомится на станциях и вокзалах, а также на сайте Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

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Напомним, теперь «Ласточка» из Петербурга в Лугу останавливается в Толмачево. Также дополнительные остановки делают электрички в Тихвин и в Выборг. Длительность остановок — всего 1 минута.