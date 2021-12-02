РЖД запустит более 500 дополнительных поездов в новогодние праздники

РЖД запустит между российскими городами более 500 дополнительных поездов на новогодние праздники. Они будут курсировать с 24 декабря по 9 января.

Как следует из сообщения пресс-службы компании, больше составов поедет из Петербурга в столицу. В обратном направлении тоже добавятся поезда. Также из Северной столицы станет больше рейсов в Мурманск, Псков, Казань и Рускеалу.

Ранее в РЖД заявили о готовности проверять QR-коды в поездах. Их смогут контролировать проводники с помощью уже действующих мобильных терминалов.