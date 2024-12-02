2025 год пройдёт под эгидой Зелёной Деревянной Змеи

Символом 2025 года по восточному календарю станет Зелёная Деревянная Змея. В Китае этих пресмыкающихся воспринимают как мудрых, элегантных и спокойных созданий, способных на преображение. Правда Змея является неоднозначным знаком. Что же сулит этот год — читайте в нашем материале.

Зелёная Деревянная Змея сменит своего предшественника Зелёного Деревянного Дракона в среду, 29 января 2025 года, в день наступления китайского Нового Года. Она будет продолжать своё шефство до 16 февраля 2026-го. Под эгидой знака прошли 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, и 2013 года.

В Китае каждому году приписывают один из 12 восточных знаков зодиака: крысу, быка, тигра, кролика, дракона, змею, лошадь, овцу, обезьяну, петуха, собаку или свинью. По традиции животное находится в связке с одним из пяти элементов: огнём, водой, металлом, деревом или землей. Получается 60 разных комбинаций, в результате чего полный цикл обновляется каждые 60 лет.

Почему следующий год приписывают именно Зелёной Деревянной Змее?

В Восточном календаре Змея стоит на шестом месте. Расположение неслучайно. В древности сутки имели не 24 часа, а 12, где зодиакальный час приравнивался к двум астрономическим. Каждый час соответствовал знаку зодиака. Шестой величали «сы шэ» — транскрипция слова «змея». Он длился с 9 часов утра до 11. Именно в этот промежуток времени уходил туман, а змеи выползали поохотиться.

Сам образ животного с давних времён вызывал у китайцев почтение. В древности некоторые из почитаемых божественных существ изображались в виде змей или змееподобных существ. Например, Чёрного воина Суань У представляли в виде сочетания черепахи и змеи. А создательницу человечества, богиню сватовства и брака Найву изображали с верхним туловищем человека, заменив ноги на змеиный хвост. Змея олицетворяла мудрость, честность, доброту и умение прощать. Однако она считалась хитрой и опасной.

Стихия дерева по традициям Китая являлась символом рассудительности, развития, роста, удачи, признания и счастья. Её значение тесно переплетается с рассветом, рождением и весной, когда природа пробуждается после зимней спячки. Соответственно, цветом стихии считают зелёный. Предыдущий год Деревянной Змеи выпадал на 1965-й.

Вам будет интересно "Тайный Санта": как появилась игра и каким образом разнообразить традиционную версию? Многие коллективы на работе или учёбе, в кругу семьи или друзей проводят игру "Тайный Санта". Преподносить подарки подобным образом не... 01.12.2024 1353

Какие характерные черты имеют люди, родившиеся в год змеи?

Восточная культура наделяет знак мудростью, умом, проницательностью и гибкостью, а также хитростью. В китайских легендах пресмыкающиеся предстают помощниками героев, которые в сложный момент придут на выручку и укажут верное направление. Правда их забота может быть избирательной. Считается, что эти характеристики свойственны и рождённым в год Змеи. Покровитель также наделяет людей под своим знаком умением находить радость в простых вещах.

Однако змеи могут представлять опасность, если чувствуют угрозу. В этом случае они делают резкий выпад в сторону неприятеля. Не стоит забывать, что некоторые представители вида ядовиты. Итог: выводить из себя подопечных Змеи не стоит, если не готовы к резкому отпору. Их отличает жестокость, а также осторожность, расчетливость, холодность, скрытность, скупость и эгоизм.

Что ждать от грядущего года?

2025 год пройдёт без серьезных потрясений. Это связано с тем, что Змея стремится к гармонии и следит за спокойствием вокруг себя. К тому же зелёный цвет придаст году стремление к миру, свободе и росту, а дерево усилит общую картину тенденцией к развитию.

Для Крыс год пройдёт удачно, если те проявят проницательность и врожденное умение предчувствовать опасность. Быстрые результаты — не ваш метод. Мягкость и терпение в отношении партнёра позволят выстроить крепкие отношения.

Быкам для успеха в делах нужно будет откинуть свою природную упрямость. Только гибкость поможет прийти к желаемому результату во всех сферах жизни.

Тигров ждёт непростой период, Змея будет остужать импульсивный и решительный пыл другого хищника. В ход должны пойти компромиссы.

Сложный год ожидает Кроликов. Учитывая, что они часто становятся перекусом змей, их ожидают неприятные сюрпризы. Однако не стоит отчаиваться и опускать «лапки». При должном усилии можно выбраться из трясины.

Дракон — близкий Змее по духу друг, правда методы достижения целей каждый предпочитает свои. Грядущий период сложится хорошо, если Дракон сможет рационально направить свою энергию и стратегически подходить к решению вопросов. Терпение и отсутствие спешки станут залогом успеха, в то время как высокомерие и снисходительное отношение создадут неприятности.

Змеи смогут рассчитывать на успех, если совладают со своими негативными чертами — агрессивностью, эгоизмом и ревностью. Поэтому им следует следить за своими словами и не давать обещаний, в которых они не уверены. В ином случае собственных подопечных Змея может испытать на стойкость.

Осознанность и планомерность в действиях Лошадей дадут приличные плоды. Им рекомендуется отбросить шелуху и выявить действительно важные для себя цели. После этого они могут проявить упорство к их достижению. Змея поддержит.

Очень хороший год ожидает Козу или Овцу. Предрасположенность знака к спокойствию и заботе о других позволит найти свою волну и двигаться по выбранному пути. Единственное условие — не отвлекаться на второстепенное.

Недоверчивость и меркантильность Обезьян может сыграть с ними злую шутку. Задобрить гибкую Змею позволит лёгкость в общении и отсутствие мыслей о своей особой значимости на фоне других. Любые авантюры лучше избегать.

Петухам в 2025 году придётся на полную включить свою природную изобретательность. Все таланты можно использовать по максимуму, не боясь экспериментов. Личная жизнь Петуха станет удачной, если он перестанет зацикливаться на себе.

Собаки в новом году смогут найти надёжную опору в честности и верности своим принципам. Повышение уровня внутренней ответственности поможет добиться желаемого. Так что им следует исполнять данные обещания и не бояться идти на жертвы ради других.