Школьное питание в Ленобласти оценили на твердую пятерку

В рамках круглого стола в Центре управления регионом 10 декабря заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов рассказал о питании в образовательных учреждениях регионах.

Николай Емельянов напомнил, что школьное питание для 1-4 классов – бесплатное и двухразовое. А руководитель областного управления Роспотребнадзора Ольга Историк подчеркнула, что в Ленинградской области горячее питание организовано в школах еще до того, как об этом распорядились на федеральном уровне.

Во время заседания было еще раз обговорено, что завтрак для школьников должен быть с определенным набором БЖУ и под определенную калорийность. Классические чай с булочкой не подходят. А вот омлет, горошек, какао с молоком и куриные биточки – да.

В вопросе количества питания мнения разделились. Например, представители родительского сообщества «Муринской средней общеобразовательной школы №3» считают, что можно обойтись и без завтрака – дети приходят в школу из дома сытыми. Однако в сельских школах завтрак необходим, ведь автобус может привозить учеников за 40 минут до начала уроков. Также необходимо учитывать и медицинские предписания, например, при диабете.

Подвоя итоги заседания, Николай Емельянов заявил, что единого решения нет, нужна вариативность. А доктор медицинских наук Мария Ревнова оценила школьное питание в Ленинградской области на твердую пятерку.