День Конституции в Ленобласти отметят праздничными мероприятиями

Уже 12 декабря в России будут отмечать День Конституции. Торжество не пройдет стороной и Ленинградскую область.

Так, 12 декабря в Ленобласти в торжественной обстановке школьники получат свой первый паспорт гражданина в рамках акции «Мы – граждане России».

В соцсетях 47-го региона запустят видеоролики «Статья конституции», в которых расскажут об основных положениях статей о здравоохранении, образовании и народе России. Кроме того, в районных библиотеках пройдут книжные иллюстрированные выставки: «Обновлённая Конституция РФ», «Конституция ― наш самый главный закон».

Во Всероссийском правовом диктанте смогут поучаствовать все желающие, дабы проверить свои знания в области юриспруденции. Также будет доступна всероссийская тест-викторина для проверки знания статей основного закона страны.