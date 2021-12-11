Пассажиров нижних полок поездов хотят обязать уступать место у стола

Автор: Сергей Агутин
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С таким предложением выступили в Министерстве транспорта Российской Федерации.

Предполагается, что попутчикам с верхних полок нужно будет законодательно уступать место по расписанию: 30 минут на завтрак, час – на обед.

При этом в документе ничего не сказано о том, должен ли пассажир нижней полки также предоставить пассажиру с верхней полки место для сидения.

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Пассажиров нижних полок поездов хотят обязать уступать место у стола Россия, РЖД
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09.12.2021 494
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