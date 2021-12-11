Как сообщают в Смольном, в Санкт-Петербурге объявлен желтый уровень погодной опасности.
Желтый уровень погодной опасности объявлен в городе 11 декабря с 05:00 из-за гололеда. Предупреждение действует в течение суток – до 12 декабря, 05:00.
Автомобилистов просят проявлять особую осторожность и, по возможности, воздержаться от поездок на машинах. Причина – высокий риск ДТП.
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10.12.2021 165