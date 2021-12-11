«Ленфильм» планирует отреставрировать все фильмы «Золотой коллекции»

Как сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя монтажно-тонировочного комплекса киностудии Ирину Павлову, в «Ленфильме» уже восстановили «Молох» Александра Сокурова.

Также недавно на киностудии отреставрировали фильм Геннадия Шпаликова «Долгая счастливая жизнь» (1966 год).

В ближайших планах – восстановление фильма «Телец» Александра Сокурова. Его предполагается проводить при личном участии режиссера.