«Ленфильм» планирует отреставрировать все фильмы «Золотой коллекции»

Автор: Сергей Агутин
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Как сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя монтажно-тонировочного комплекса киностудии Ирину Павлову, в «Ленфильме» уже восстановили «Молох» Александра Сокурова.

Также недавно на киностудии отреставрировали фильм Геннадия Шпаликова «Долгая счастливая жизнь» (1966 год).

В ближайших планах – восстановление фильма «Телец» Александра Сокурова. Его предполагается проводить при личном участии режиссера.

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28.06.2021 401
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