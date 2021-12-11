Подробности: агрессор из Твери из ревности облил кислотой бывшую девушку из Ленобласти и ее нового парня в Петербурге

Как сообщал ivbg.ru, молодых людей облил кислотой человек на фото ниже 10 декабря 2021 года возле дома № 86 по набережной канала Грибоедова. Стали известны подробности происшествия.

Пострадавшая 16-летняя девушка – жительница деревни Низино Ломоносовского района Ленинградской области. Агрессор – уроженец Твери. Его задержали возле дома № 4 на Московском проспекте в Санкт-Петербурге.

Причиной нападения стала ревность – 24-летний мужчина облил кислотой свою бывшую девушку и ее нового парня. Известно, что ранее в поле зрения полиции агрессор не попадал.