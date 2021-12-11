Влюбленную пару облили кислотой во время прогулки каналу Грибоедова в Петербурге

Молодых людей облил кислотой человек на фото ниже 10 декабря 2021 года возле дома № 86 по набережной канала Грибоедова. В полицию позвонил сам 18-летний пострадавший – ожоги позволяли ему говорить. Его 16-летней девушке повезло меньше.
Подозреваемый был оперативно задержан – им оказался 24-летний мужчина по имени Даниил. Его мотивы устанавливаются. Пострадавших госпитализировали.
У парня ожоги лобной области, кисти и предплечья. Он может говорить и давать показания. У девушки химические ожоги лица, шеи, рук, роговиц и конъюнктив. Она в медикаментозном сне в детской городской больнице № 1.
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08.12.2021 401