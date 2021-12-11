Бывший агент ЦРУ отсудил у нижегородской колонии 20 тысяч рублей за незаправленную кровать

Бывший сотрудник главного управления МВД по Московской области Евгений Чистов, осужденный за шпионаж в пользу ЦРУ, частично выиграл судебный спор с колонией № 11 в городе Бор Нижегородской области.

В борской колонии Евгений Чистов отбывает наказание с апреля 2016 года. В ноябре 2015 года Московский областной суд приговорил его к 13 годам лишения свободы, признав виновным в государственной измене.

В июне 2020 года его поместили в штрафной изолятор на десять суток из-за неправильно заправленной кровати: расстояние от края одеяла до края матраца со стороны изголовья «не составляло 20 см», говорится в решении суда.

Однако истец настаивал, что исправил ошибку на месте, а в штрафном изоляторе у него пошатнулось здоровье. Он несколько раз безуспешно пытался оспорить действия администрации в судах и подавал апелляции на отказы.

По его очередному иску суд решил, что образец заправки спальных мест заключенных един для всех исправительных учреждений и регламентирован приказом регионального ГУФСИН. При этом руководство ИК-11 выпустило собственные правила, и нарушений в действиях осужденного не было. В итоге суд обязал колонию компенсировать Евгению Чистову моральный ущерб от пребывания в штрафном изоляторе в размере 20 тысяч рублей.