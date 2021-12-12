53-летний рабочий надругался над девочкой-подростком в Выборге

В Выборге задержали пожилого насильника несовершеннолетней девочки. Примечательно, что само преступление против половой неприкосновенности произошло еще в августе этого года.

Об этом в воскресенье, 12 декабря сообщает 47news со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Так, минувшим вечером в выборгскую полицию обратился местный житель. Он заявил, что в августе 2021 года в общежитии, где он проживает, его знакомый надругался над его 14-летней дочерью.

В ночь на 12 декабря полицейские задержали 53-летнего рабочего одного из выборгских предприятий. Районным отделом СК было возбуждено уголовное дело по статье «насильственные действия сексуального характера». Подозреваемый находится в камере.