Платные парковки в новогоднюю ночь в Петербурге будут бесплатными

Городской центр управления парковками Петербурга рассказал, как будут работать автостоянки во время новогодних праздников.

Информацию об этом нашим коллегам из Невских новостей сообщили в пресс-службе СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга».

Так, в организации уточнили, что платные автостоянки в новогоднюю ночь будут бесплатными. В праздничные дни они будут работать как прежде.

издания. Да, пока такая информация,— подтвердил собеседник