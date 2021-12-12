Платные парковки в новогоднюю ночь в Петербурге будут бесплатными

Городской центр управления парковками Петербурга рассказал, как будут работать автостоянки во время новогодних праздников.
Информацию об этом нашим коллегам из Невских новостей сообщили в пресс-службе СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга».
Так, в организации уточнили, что платные автостоянки в новогоднюю ночь будут бесплатными. В праздничные дни они будут работать как прежде.
Да, пока такая информация,— подтвердил собеседник издания.
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12.12.2021 67