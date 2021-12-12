Из Петербурга в Хельсинки отправился первый после долгого перерыва поезд

В воскресенье утром из России в Финляндию отправился первый спустя долгое время поезд «Аллегро». Однако оказаться внутри вагонов может не каждый.

Между городами установлено сообщение из четырех поездов в день. Первый уходит из Санкт-Петербурга в 6:40, а второй в 15:30. Из столицы Финляндии в Санкт-Петербург – в 6:17 и 15:47. Длительность поездки составляет 3,5 часа, а стоимость билета – 8228 рублей.

Сообщается, что по воскресеньям утренние поезда будут отходить в 11:30 из Петербурга и в 9:57 из Хельсинки. Это касается также дат: 25 декабря и с 1 по 9 января.

Отправиться по маршруту смогут только граждане России и Финляндии. Напоминаем, что для туристов Финляндия все еще закрыта. Приехать в страну разрешено только родственникам граждан, дипломатам и владельцам недвижимости в Финляндии.

Об окончательном решении запустить поезд мы писали ранее. Основным препятствием для возобновления движения «Аллегро» стал новый штамм коронавируса «омикрон».