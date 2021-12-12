Фото: Выборгская епархия выпустила календарь со священниками на 2022 год

Выборгская епархия представила календарь «Мой выбор» на 2022 год с черно-белыми снимками епархиальных священников. Календарь выпустили в честь юбилея — в следующем году епархии исполняется 130 лет.

Об этом пишет портал mr-7.ru 12 декабря, в воскресенье. На каждой странице издания представлены художественные фотографии епархиальных священников, которые решили посвятить свою жизнь служению Богу и людям.

Спрашивают, „почему пошел в священники“ с такой интонацией, как будто ты в космос улетаешь, причем навсегда… Меня это всегда удивляло. А что касается выбора, для меня Церковь просто была полноценной семьей; я не видел и не хотел другого пути», — рассказал о своем выборе отец Артемий Литвинов.

О создании календаря «Мой выбор» рассказал епископ Выборгский и Приозерский Игнатий. Автору фотографий — Александру Стрелкову — вручили благословенную Архиерейскую грамоту.