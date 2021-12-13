Финал конкурса прошел в израильском курортном городе Эйлат.
Источник: Instagram
Источник: Instagram
Источник: Instagram
Источник: Instagram
По информации издания РИА Новости, новой Мисс Вселенная стала представительница Индии Харнааз Сандху.
Девушка получила корону от своей предшественницы, мексиканки Андреа Меса.
В конкурсе приняли участник девушки из 80 стран.
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