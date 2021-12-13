Победительницей конкурса «Мисс Вселенная» стала представительница Индии

Автор: Александр Селиванов
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Финал конкурса прошел в израильском курортном городе Эйлат.

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Победительницей конкурса «Мисс Вселенная» стала представительница Индии Россияне, Россия, мир, Культура в России, Культура в мире, культура, красота, Конкурсы в России, Конкурсы в мире, Конкурсы, Конкурс «Мисс Вселенная», женщины, девушкиИсточник: Instagram
Победительницей конкурса «Мисс Вселенная» стала представительница Индии Россияне, Россия, мир, Культура в России, Культура в мире, культура, красота, Конкурсы в России, Конкурсы в мире, Конкурсы, Конкурс «Мисс Вселенная», женщины, девушкиИсточник: Instagram
Победительницей конкурса «Мисс Вселенная» стала представительница Индии Россияне, Россия, мир, Культура в России, Культура в мире, культура, красота, Конкурсы в России, Конкурсы в мире, Конкурсы, Конкурс «Мисс Вселенная», женщины, девушкиИсточник: Instagram

По информации издания РИА Новости, новой Мисс Вселенная стала представительница Индии Харнааз Сандху.

Девушка получила корону от своей предшественницы, мексиканки Андреа Меса.

В конкурсе приняли участник девушки из 80 стран.

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