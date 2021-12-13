Ростуризм 18 января запускает новый этап продажи туров по России с кэшбэком

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова рассказала детали нового этапа программы туров с кешбэком.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства, Догузова заявила, что новый этап стартует 18 января 2022 года.

— Я очень рада объявить о продолжении нашей программы туристического кешбэка в 2022 году. Продажи по программе стартуют 18 января и продлятся почти три месяца, до 12 апреля. Отправиться в поездку можно будет сразу же с первого дня продаж и до 30 апреля включительно, — сказала она.

В ноябре в Ассоциации туроператоров России сообщили, что Ростуризм «приглашает представителей туристического рынка к участию в программе туристического кешбэка в 2022 году».