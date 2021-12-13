В Тихвине волки растерзали собаку

В Тихвинском районе Ленобласти вновь были замечены волки у жилых домов.

На этот раз хищника заметили вечером в субботу, 11 декабря, в микрорайоне «1А». На видео уличных камер попал момент, как волки растерзали собаку. Отметим, что хищники появляются на окраине Тихвина уже с ноября.

Местных жителей призвали быть внимательными и не оставлять домашних животных без присмотра. Также рекомендуется не прикармливать бродячих собак на территории частных домовладений — именно они привлекают волков и становятся их легкой добычей.

В Ленобласти за четыре месяца в рамках любительской и спортивной охоты было добыто 46 волков. Сезон еще не закрыт, охота продолжается.