В Ладожское озеро выпустили почти 45 тысяч мальков

Автор: Гузель Галимова
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В Приозерском районе Ленобласти выпустили почти 45 тысяч мальков ладожской палии.

Выпускали их в Ладожское озеро в два этапа – 8 и 9 декабря. Мероприятие является частью компенсационных мероприятий в рамках проекта по поднятию высотных отметок и улучшению характеристики земельных участков с использованием технологии гидронамыва на Невской губе в 2017-2018 годах. Об этом сообщила пресс-служба «Группы ЛСР».

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Фото: Пресс-служба «Группы ЛСР»

Ранее в Ладожское озеро у города Сясьстрой были выпущены 6 876 сеголеток озерного сига, в реку Сясь — почти 100 тысяч особей, в гавань Осиновецкого маяка — более 3 000 особей сига.

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02.12.2021 337
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