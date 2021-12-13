В Ладожское озеро выпустили почти 45 тысяч мальков

В Приозерском районе Ленобласти выпустили почти 45 тысяч мальков ладожской палии.

Выпускали их в Ладожское озеро в два этапа – 8 и 9 декабря. Мероприятие является частью компенсационных мероприятий в рамках проекта по поднятию высотных отметок и улучшению характеристики земельных участков с использованием технологии гидронамыва на Невской губе в 2017-2018 годах. Об этом сообщила пресс-служба «Группы ЛСР».

Ранее в Ладожское озеро у города Сясьстрой были выпущены 6 876 сеголеток озерного сига, в реку Сясь — почти 100 тысяч особей, в гавань Осиновецкого маяка — более 3 000 особей сига.