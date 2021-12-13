Зимний туристический кешбэк стартует 18 января

Продажи туров по программе туристического кешбэка продлятся до 12 апреля.

Отправиться в поездку в любой регион страны и получить возврат можно с первого дня продаж и до 30 апреля 2022 года включительно. Условия программы останутся прежними: продолжительность путешествия — не менее двух ночей, а размер возврата от государства – 20% стоимости путешествия, но не более 20 тысяч рублей за одну операцию по одной карте. Туры можно выбрать на портале мирпутешествий.рф.

Отметим, что несмотря на условия пандемии коронавируса, 2021 год программой туристического кешбэка воспользовались 1,6 млн. россиян. При этом, россияне купили туров на рекордные 34 млрд рублей, из которых 6,7 млрд рублей были возвращены гражданам нашей страны по программе кешбэка.