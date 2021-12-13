Школьник из Выборга стал участником программы «Умницы и умники»

В минувшую субботу, 11 декабря, в эфир вышел очередной выпуск телевизионной олимпиады «Умницы и умники». Одним из участников стал школьник из Выборга Илья Тихонов.

Илья Тихонов принял участие в первом четвертьфинальном туре. Состязание проходило на тему «Николай Лесков. Жизнь и творчество. Встреча третья».

Илья Тихонов учится в 11 классе школы №37. В этом году он стал призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории.

В начале года одиннадцатиклассница из Всеволожского района Джамила Джалилова стала победительницей в «Умницы и умники».