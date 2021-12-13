Художник из Выборга превратил двор в музей скульптур из снега – фото

Автор: Сергей Агутин
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Двор на Приморской улице в Выборге каждую зиму украшают необычные снежные поделки. Это делает местный житель Алексей Ляхов вместе с соседями.  

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Фигуры раскрашивают с помощью раствора гуаши. По словам автора скульптур, такая краска работает лучше акварели, не смешивается и не растворяется.

Двор на Приморской стал достопримечательностью Выборга. Его часто посещают жители и гости города.

Художник из Выборга превратил двор в музей скульптур из снега – фото фото, Ленинградская область, Выборг, Алексей Ляхов
Художник из Выборга превратил двор в музей скульптур из снега – фото фото, Ленинградская область, Выборг, Алексей Ляхов
Художник из Выборга превратил двор в музей скульптур из снега – фото фото, Ленинградская область, Выборг, Алексей Ляхов
Художник из Выборга превратил двор в музей скульптур из снега – фото фото, Ленинградская область, Выборг, Алексей Ляхов
Художник из Выборга превратил двор в музей скульптур из снега – фото фото, Ленинградская область, Выборг, Алексей Ляхов
Художник из Выборга превратил двор в музей скульптур из снега – фото фото, Ленинградская область, Выборг, Алексей Ляхов
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