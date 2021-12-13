МТС рассказала, что смотрят жители Петербурга и Ленобласти

МТС вместе с онлайн-кинотеатром KION рассказали о любимых фильмах и сериалах петербуржцев в этом году. Информацией поделился директор МТС в Санкт-Петербурге Павел Коротин на своей странице в Facebook.

Среди жанровых направлений в Санкт-Петербурге в этом году отдавали предпочтение историческим драмам, психологическим триллерам и боевикам. В список самых любимых фильмов 2021 года петербуржцы включили гангстерский боевик Гая Ричи «Гнев человеческий» (18+) с Джейсоном Стэйтемом в главной роли, военный фильм «Девятаев» (16+) о подвиге летчика, фантастический боевик «Мортал Комбат» (16+), снятый по мотивам одноименной игры и боевик о судьбе военных, оказавшихся в эпицентре переворота в Африке «Турист» (16+).

Среди российских сериалов петербуржцы отдали предпочтение мелодраме «Клиника счастья» (18+) с Дарьей Мороз в главной роли. Второе место в регионе заняла психологическая криминальная драма «Хрустальный» (18+) о поиске серийного убийцы детей в российской глубинке и попытке избавиться от травмирующих воспоминаний детства. Третье место жители отдали биографической ленте «Вертинский» (18+) с Алексеем Филимоновым в главной роли. Сериал рассказывает об известном русском шансонье XX века.

Среди зарубежных сериалов в 2021 году петербуржцы отдавали предпочтения шведско-датскому детективу «Мост» (16+) об изощренном убийстве на границе двух стран, драме о глубоко несчастных женщинах, которые пытаются найти личное счастье, «Отчаянные домохозяйки» (16+) и медицинской драме «Анатомия страсти» (16+).