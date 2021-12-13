В Ленобласти поймали более 70 водителей-нарушителей автобусов и такси

В Ленобласти специалисты комитета по транспорту Ленобласти провели очередную проверку перевозчиков пассажиров.

Так, за выходные специалисты осмотрели 80 транспортных средств – автобусы регулярных маршрутов и таксис. По итогу было обнаружено более 70 нарушений. Среди них: отсутствие лицензии, цветографической схемы и информации о перевозчике. Также было проверено соблюдение санитарно-эпидемиологических требований.

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В отношении нарушителей были составлены протоколы.