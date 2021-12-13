Муниципальный депутат из Лаголово лишился мандата из-за двойного гражданства

Один из народных избранников в Ломоносовском районе Ленобласти скрыл факт наличия у него кроме российского гражданства Молдавии.

Прокурор Ломоносовского района вынес представление в адрес местного Совета депутатов, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Полномочия депутата Лаголовского сельского поселения были прекращены досрочно.

Напомним, запрещено иметь двойное гражданство людям, избираемым или уже избранным в органы местного самоуправления.